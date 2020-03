Лондон, , 05:13 — REGNUM Фанаты похвалили Джоан Роулинг за то, что она вступалась за Джонни Деппа несмотря на выдвигавшиеся ранее против него обвиения в насилии в отношении бвышей жены Эмбер Хёрд. Об этом 5 марта сообщил портал We Got This Covered.

Издание обратило внимание, что многие поклонники Роулинг, которые ранее критиковали её за поддержку Деппа, сейчас хвалят её за то, что она поступала правильно несмотря на давление со стороны фэндома. Портал привёл ряд их высказываний в соцсетях.

https://twitter.com/Jamesfilmcritic/status/1234547655973523456

https://twitter.com/ashleighhh___/status/1233322040989552640

https://twitter.com/JacintaMary_Art/status/1234133006371016704

Напомним, в декабре 2017 года Джоан Роулинг заявила: она «искренне рада» тому, что Джонни Депп был согласован на роль Геллерта Гриндевальда во второй части фильма «Фантастические твари и где они обитают». Писательница сделала это в ответ на реплику одной из фанаток, которая спросила о том, как актёра могли взять в проект после выдвинутых против него обвинений.

«Основываясь на нашем понимании обстоятельств, кинематографисты и я не только довольны нашим оригинальным выбором актеров, но и искренне рады тому, что Джонни играет роль главного героя», — сказала тогда Роулинг.

Читайте ранее в этом сюжете: Эмбер Хёрд была уверена: никто не поверит в то, что Джонни Депп — жертва