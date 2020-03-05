Лос-Анджелес, США, , 04:25 — REGNUM Дуэйн Джонсон выложил в сеть видео неудачных дублей со съёмок картины «Джуманджи: Новый уровень». Ролик был опубликован 4 марта на Twitter-странице актёра.

https://twitter.com/TheRock/status/1234916540434137088

В кадре показано, как Кевин Харт, являющийся парнёром Джонсона по фильму, и сам актёр несколько раз не могли завершить съёмку сцены из-за того, что их разбирал смех. Камнем предкновения для обоих стала фраза «Где Карл?».

Приключенческий комедийный фильм «Джуманджи: Новый уровень» вышел на экраны в декабре 2019 года. При бюджете $125 млн картина собрала в мировом прокате более $791 млн.

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