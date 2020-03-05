Лос-Анджелес, США, , 04:14 — REGNUM Известный актёр и режисёр Кевин Смит положительно отозвался о бэтмобиле, фотографии которого Мэтт Ривз недавно выложил в сеть. Кинематографист опубликовал свой комментарий 5 марта на странице в Twitter.

https://twitter.com/ThatKevinSmith/status/1235326842090991616

«Мне это нравится», — написал Смит, отметив, что его коллега хорошо передаёт дух классического сериала 60-х годов XX века о Бэтмене, в котором снялся покойный актёр Адам Вест.

«Это правдоподобный Бэтмобиль, который может создать кто-то, не являющийся миллиардером», — написал режиссёр. По мнению Смита, это поможет фанатам «сбить запах» Брюса Уэйна.

«Спасибо за первые взгляды! Мы все болеем за вас!», — добавил исполнитель роли Молчаливого Боба.

Стоит отметить, что на выложенных фото Мэтт Ривз впервые показал не только бэтмобиль, но и плащ Бэтмена, являющийся неотъёмлемой частью костюма популярного супергероя.

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