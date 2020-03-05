Сан-Франциско, США, , 03:56 — REGNUM В сеть выложили видео со съемок фильма «Матрица 4», в котором показано, как создаётся сцена массовых беспорядков. Ролик был опубликован 4 марта на портале Comicbook.

https://twitter.com/SkyBobbyTv1/status/1234370140013072384

Известно, что съёмки картины сейчас проходит в городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США) и его окрестностях. Зрители могут видеть, что в создании сцены задействована «огромная толпа» статистов, а также бронированный автомобиль.

Выход новой «Матрицы» на большие экраны запланирован на 21 мая 2021 года. Снимается картину режиссёр Лана Вачовски, она выступила в качестве автора сценария совместно с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом.

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