Лос-Анджелес, США, , 03:39 — REGNUM Компания Disney World выступила с официальным заявлением по поводу проблемы коронавируса. Оно было опубликовано 4 марта в журнале People.

Представители компании были вынуждены сделать это из-за новой информации о заболевании коронавирусом во Флориде, где находится «Всемирный центр отдыха Уолта Диснея» (Диснейуорлд) — самый большой центр развлечений в мире.

«У нас очень строгие санитарные процедуры в Walt Disney World Resort», — сказал представитель компании журналистам. Он отметил, что руководство центра постоянно находится в контакте с медицинскими учреждениями и продолжает информировать актёрский состав о необходимости проведения различных профилактических мер, в том числе о постоянном мытье рук и прохождении сантарных процедур.

«Для удобства гостей мы разместили дополнительные дезинфицирующие средства для рук в наших парках и отелях и будем корректировать наши протоколы в зависимости от ситуации», — добавил собеседник издания.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что премьера фильма «Не время умирать» про новые приключения Джеймса Бонда была отложена из-за коронавируса. Продюсеры картины и кинокомпании MGM и Universal сообщили, что фильм выйдет на экраны не 9 апреля 2020 года, как было запланировано ранее, а 12 ноября.

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