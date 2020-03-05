Лос-Анджелес, США, , 01:48 — REGNUM Режиссёр Мэтт Ривз выложил в сеть фотографии со съёмочной площадки кинокомикса «Бэтмен», которые впервые показали фанатам бэтмобиль и плащ Тёмного Рыцаря. Три снимка были опубликованы 4 марта на Twitter-странице кинематографиста.

https://twitter.com/mattreevesLA/status/1235261421425958912

Многие фанаты надеялись, что в предстоящей картине Ривза Бэтмен Роберта Паттинсона всё же получит известный элемент своего костюма, без которого Бэтмен уже не является тем самым «Крестоносцем в плаще». Снимки также предоставляют поклонникам комиксов возможность рассмотреть различные детали бэтмобиля, поскольку фотограф явно уделил машине особое внимание.

Ожидается, что премьера нового «Бэтмена» состоится в июне 2021 года. В картине кроме Роберта Паттинсона также снимаются Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Колин Фаррел и другие.

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