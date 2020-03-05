Лос-Анджелес, США, , 01:29 — REGNUM Стало известно, что в проекте фильма «Фокус-покус 2» могут поучаствовать актрисы из первой части, кроме того, картина нашла своего режиссёра. Об этом 4 марта сообщил журнал Variety.

Снимать продолжение картины, вышедшей на большие экраны в 1993 году, будет Адам Шенкман («Лак для волос», «Чего хотят мужчины», «Рок на века»), отмечается, что он уже заключил соответствующий контракт с Disney.

Согласно сообщениям инсайдеров, Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими пока что официально не привязаны к проекту, однако создатели картины хотят, чтобы актрисы вернулись к своим ролям в сиквеле.

Напомним, комедийный фильм «Фокус-покус» с элементами фэнтези кинокомпании Disney вышел на большие экраны 16 июля 1993 года. Снял картину режиссёр Кенни Ортега.

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