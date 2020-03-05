Вашингтон, , 01:15 — REGNUM В сеть выложили фотографию со съемочной площадки предстоящего супергеройского сериала «Локи» потокового сервиса Disney+ с Томом Хидлстоном. Изображение было опубликовано 4 марта на портале Digital Spy.

https://twitter.com/digitalspy/status/1235289671279751168

Снимок представляет новый взгляд на персонажа киновселенной Marvel. Том Хиддлстон запечатлён в костюме, однако это не хорошо знакомый фанатам зелёный костюм Локи с «золотыми» вставками.

Автор статьи отметил, что в новой одежде с неким знаком на груди Локи больше похож на какого-то детектива. В кадр также попал Оуэн Уилсон, на нём надет плащ, на котором также нашит какой-то знак.

Ожидается, что первую серию «Локи» подписчики Disney+ смогут увидеть в 2021 году. Всего в первом сезоне шоу будет шесть эпизодов, ожидается, что события сериала станут частью четвёртой фазы киновселенной Marvel.

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