Рига, , 00:06 — REGNUM В преддверии туристического сезона руководитель реставрационных работ Роналд Лусис рассказал о серьёзной проблеме жемчужины архитектурного ансамбля старой Риги знаменитого Домского Собора, пишет портал la.lv.

Старинные деревянные сваи, на которых стоит собор, из-за воздействия грунтовых вод отслужили своё. Каждая из них находится в разном состоянии. Их изношенность — главная причина появления разной величины трещин в стенах собора. Если сваи не заменить, знаменитый объект и его орган, придётся закрыть для посещений.

Домский собор является кафедральным собором Риги и крупнейшим средневековым храмом Прибалтики. Он был заложен в 1211 году, а завершилось строительство в 1270. Главной достопримечательностью собора является орган, установленный в 1883—1884 гг.