Москва, , 23:52 — REGNUM В предательстве старой дружбы обвинила Лера Кудрявцева генерального директора канала Муз-ТВ Армана Давлетярова в своем Instagram.

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ. По мнению актрисы, Давлетяров мог бы позвонить ей по телефону, не заставляя узнавать обо всем из СМИ.

В ответ Давлетяров заявил, что ему вдвойне непонятна обида Кудрявцевой. Во-первых, менять время от времени состав ведущих обычная практика, и будущим ведущим сообщают лишь о приглашении, а не о неприглашении на шоу. Никаких уведомлений не получили ни Дмитрий Нагиев, ни Михаил Галустян, ни Настя Ивлеева. Во-вторых, по мнению гендиректора Муз-ТВ, Кудрявцевой «грех жаловаться», так как ей всегда доставались лучшие проекты канала.

Напомним, Лера Кудрявцева бессменно вела премию Муз-ТВ в течение 11 лет.