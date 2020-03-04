Ювяскюля, , 23:17 — REGNUM Фестиваль молодежных и детских русскоязычных театров «Сампо — мельница счастья» пройдет с 6 по 9 марта в финском городе Ювяскюля.

По словам худрука фестиваля Киры Мирутенко, его цель — помочь детям русскоязычных жителей Европы сохранить свой язык и культуру, наладить связи и поделиться опытом.

Фестиваль откроется постановкой театра «Арт-Мастер» #люблюненавижу (режиссер Кира Мирутенко), рассказывающей о проблемах переходного возраста. Это синтетический спектакль, составленный из разговоров в соцсетях, цитат из книг и фрагментов пьес молодых драматургов.

7 марта зрителям покажут два спектакля — «О рыбаке и рыбке» петербургского театра-цирка «Монфлери» и «Спасательные работы на берегу воображаемого моря» театра «Вариант» из Тольятти по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика.

8 марта театр из Эстонии «Tuuleveski» познакомит зрителей со спектаклем «Сказки старой мельницы», а екатеринбургский театр «Галёрка» представит спектакль «Когда же пойдет снег» по рассказам Дины Рубиной.

В фестивале в качестве гостей примут участие Кембриджская русская академия и студия «Атмосфера» из Хельсинки. Кроме спектаклей в рамках фестиваля пройдут актерские мастер-классы, занятия для родителей, желающих сохранить у своих детей русский язык, обсуждения фестивальных постановок и конкурс косплея персонажей известных произведений живописи.

Напомним, русскоязычный театр «Арт-Мастер» был создан в Финляндии в 2010 году. Фестиваль «Сампо-мельница счастья» проводится с 2016 года.