Москва, , 22:44 — REGNUM Спектакль нью-йоркской Метрополитен-оперы «Летучий голландец» покажут в прямой трансляции в московских кинотеатрах 14 марта, сообщает журнал «Театр».

Оперу Рихарда Вагнера в трех актах поставил канадец Франсуа Жирар, за дирижерским пультом — Валерий Гергиев. Главную партию проклятого моряка-призрака, который сможет обрести покой лишь благодаря преданной женской любви, исполнит солист «Мариинки» Евгений Никитин, немецкая исполнительница Аня Кампе станет невестой Голландца Сентой, влюбленного в нее охотника Эрика воплотит на сцене еще один солист Мариинского театра Сергей Скороходов.

Спектакль является международным проектом, кроме Метрополитен-оперы в его создании участвовали Нидерландская опера, Фестиваль культуры и искусств в Абу-Даби и Опера Квебека.

Напомним, Метрополитен-опера, основанная в Нью-Йорке в 1880 году, известна тем, что не имеет собственных солистов и дирижеров, которые приглашаются на сезон или конкретный спектакль. Постоянными исполнителями в труппе театра являются только музыканты оркестра и участники хора.

Опера «Летучий голландец» была создана Вагнером в 1842 году и является одним из первых крупных произведений композитора.