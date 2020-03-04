Лос-Анджелес, США, , 21:59 — REGNUM Актеры-близнецы Макс и Чарли Карверы подключились к съемкам нового фильма о Человеке-летучей мыши, сообщило издание AV Club.

Пока неизвестно, какие роли достались братьям, сообщается лишь, что они не будут эпизодическими. Возможно, близнецы сыграют подручных злодея, но официальной информации об этом еще нет.

Фильм, который по собственному сценарию снимает Мэтт Ривз («Планета обезьян»), выйдет 25 июня 2021 года, его съемки идут с января. В роли Бэтмена Роберт Паттинсон («Сумерки»). Женщину-кошку воплотит Зои Кравиц («Фантастические твари»), Колин Фаррелл («Фантастические твари», «Джентльмены») сыграет Пингвина, Энди Серкис («Черная пантера») — дворецкого Альфреда, а Джеффри Райт («Щегол») — неподкупного полицейского Джеймса Гордона. Важное место в фильме займет Загадочник в исполнении Пола Дано («Война и мир», «Человек — швейцарский нож»).

Напомним, Макс и Чарли Карверы стали известными по сериалам «Отчаянные домохозяйки» и «Волчонок», в последнем они сыграли молодых оборотней Итона и Эйдона.