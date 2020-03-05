Тегеран, , 07:36 — REGNUM Два документальных фильма «Нет места ангелам» и «Проект брака» были приняты на 12-й бельгийский фестиваль документального кино «Millennium». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 марта.

Фильм «Нет места ангелам» режиссера Сэма Калантари на конкурсной секции «Look of the Young», а также «Проект брака» Хессама Эслами и Аттии Аттарзаде были приняты в секцию «International Competition» 12-го бельгийского фестиваля документального кино «Millennium».

Ежегодно 80 документальных фильмов из разных стран демонстрируются в различных секциях бельгийского фестиваля документального кино под названием «Millennium». Фестиваль организовал специальную программу иранского кино, в которую войдут документальные фильмы режиссера Джафара Наджафи, «Бессолнечные тени» Мехрдада Оскуи, «Песня воробья» Фарназа Омидвара и «Люди вод» Азаде Бизар Гити.

12-й бельгийский фестиваль пройдет в Брюсселе с 27 марта по 4 апреля.