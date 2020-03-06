Тегеран, , 07:23 — REGNUM Удостоенный наград иранский профессиональный архитектор Нима Кейвани был выбран в качестве полуфинального жюри премии INSPIRELI AWARDS 2020. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 4 марта.

По сообщению журналистов, иранец получил степень магистра архитектуры в Центральном тегеранском учреждении и вскоре стал лауреатом премии «Лучший жилой проект года архитекторов Ближнего Востока» в Дубае, обладателем серебряной медали в номинации «Дизайн интерьера» на конкурсе «Дизайн-премия» в Италии.

Также Кейвани получил высокие рекомендации и номинации на различных других конкурсах по всему миру. Являясь победителем премии INSPIRELI AWARDS 2016, иранец теперь будет выступать в качестве полуфинального жюри этого крупного архитектурного конкурса.

INSPIRELI AWARDS-крупнейший в мире Международный студенческий конкурс в области архитектуры, городского дизайна и ландшафтного дизайна, а также дизайна интерьера, в котором в 2019 году приняли участие 136 стран. Конкурсанты выставляют свои работы в трех номинациях: архитектура, градостроительство и ландшафтный дизайн, дизайн интерьера.