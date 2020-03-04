Москва, , 23:25 — REGNUM В Московском Художественном Академическом Театре имени М. Горького состоялся детский кино-мюзикл «Золото» Антона Адасинского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

МХАТ имени М.Горького Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Смысл спектакля прост: «Не расставайся со своей мечтой, не предавай ее».

Главные герои — это ноты, запертые в бочке, и издающие какофонию звуков вместо слаженной мелодии. Им предлагают пойти и найти то, что они потеряли, ту мелодию, которая вернет их к жизни, ту детскую мечту, к которой стремился каждый, но она оказалась нереализованной и забытой.

Привет дорогая часовая стрелка! Я далеко даже не знаю где Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Золото» детский кино-мюзикл Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Человек, становясь взрослым, за ежедневной суетой, повседневностью, свернул на другой путь. Современная политика меняет направление жизни многих людей, заманивая красивой рекламой, скидками, акциями и кешбеками, самолюбованием и чревоугодием, деньгами, втягивая в мир потребительства. А дети, уткнувшись носом в компьютер, забывают о друзьях и не слышат взрослых.

«Сегодня детский мир ушел из-под контроля взрослых, — считает режиссер. — И долг театра — стать для ребенка проводником в мире соблазнов и пороков, уберечь его от ошибок».

Зрители в зале МХАТ имени М. Горького на смотрят детский кино-мюзикл «Золото» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спектакль, показывая все эти проблемы, ставит вопрос перед зрителем. Как же вернуть человека на забытый им путь? Музыка может вернуть его, она может затронуть те струны души, которые возвращают в детство, в ту искреннюю мечту, к которой мы когда-то стремились. А главное, чтобы человек по жизни выращивал, лелеял и сохранил свою мечту, чтобы мог реализовать ее во взрослом возрасте и не сожалел о несбывшемся. Фантастическая бутафория, видеоарт и прекрасные мелодии помогают зрителю увидеть в спектакле реальную жизнь.

«Золото» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Золото — это музыка, это мечта, это время, которое необходимо ценить.

Это совместный проект МХАТ им. Горького, Антона Адинского и Derevo Laboratorium (Дрезден), Музыкального Театра Детей Марины Ланда и Сергея Васильева (Санкт-Петербург) при участии Детской театральной мастерской «Синяя птица» (Москва) и группы «Rositive Band» (Санкт-Петербург).

Аплодисменты юных зрителей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следующие спектакли состоятся 17 и 18 апреля в МХАТ имени М.Горького.