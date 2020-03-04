Москва, , 13:13 — REGNUM Участие в международном кинофестивале Tribeca Film Festival в Нью-Йорке примет фантастический триллер российского производства «Спутник», 3 марта сообщила компания «Арт Пикчерс» на своей странице в Instagram.

Представители компании сообщили, что показы фильмов состоятся с 15 по 26 апреля. «Спутник» стал единственным полнометражным российским фильмом, включенным жюри в конкурсную программу. Фильм покажут в программе «Midnight», в которой отобраны новинки в жанрах sci-fi, экшн и хоррор со всего мира.

Кинокартина будет представлена режиссером Егором Абраменко с группой кинопродюсеров: Федором Бондарчуком, Михаилом Врубелем, Ильей Стюартом и Александром Андрющенко.

Действие фантастического фильма «Спутник» по сюжету происходит в далеком 1983 году. В прибывшем на Землю космическом аппарате живым находят только одного из двух космонавтов. От общественности этот факт скрывают. В результате открывается, что вернувшийся космонавт вернулся на Землю вместе с неизвестной формой жизни.

Создатели фильма сообщили, что прокат «Спутника» в России начнется в апреле.