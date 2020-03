Лос-Анджелес, США, , 01:02 — REGNUM Американский актер Марк Руффало, известный по роли Халка в «Мстителях», сыграет сразу две главные роли в мини-сериале «В этом я уверен» («I Know This Much Is True») по одноименному роману Уолли Лэмба. Телесеть HBO опубликовала первый трейлер проекта.

Главные герои книги и шестисерийного фильма — Доминик и Томас Бёрдси. Одному из братьев мать, умирая, поручает присмотреть за другим, психически нездоровым. Как сообщается, главные темы фильма — «предательство, жертва и прощение».

Марк Руффало не только играет обе главные роли, но и выступает исполнительным продюсером сериала. Сценаристом и режиссером проекта стал Дерек Сиенфрэнс. Показ начнется 27 апреля.