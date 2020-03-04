Нью-Йорк, США, , 00:13 — REGNUM Компания Netflix выложила в сеть видео, в котором появились все основные актёры сериала «Очень странные дела». Ролик был опубликован 3 марта на YouTube-канале проекта.

Продюсеры решили показать фанатам момент ознакомления учстников проекта со сценарием четвёртого сезона шоу. Стоит отметить, что видео выполнено одновременно в «старом» и «новом» стилях: оно снято в вертикальном формате, удобном для просмотра на смартфоне, и одновременно с этим на него наложены эффекты, как будто оно воспроизводится с плёнки VHS.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что четвертый сезон «Очень странных дел» может получить не восемь серий, как планировалось изначало, а девять. Ожидается, что ещё один эпизод расскажет историю одного из персонажей, которого любят фанаты.

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