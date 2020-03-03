Лос-Анджелес, США, , 23:31 — REGNUM Фанаты серии фильмов «Индиана Джонс» выложили в сеть трейлер несуществующей картины «Индиана Джонс против проклятия Восставшего из ада», в которой герой Харисона Форда мог бы столкнуться с одним из главных злодеев популярной хоррор-франшизы 80-х годов XX века. Ролик был опубликован 2 марта на YouTube-канале Deformed Lunchbox.

Видео представляет собой объединение сцен из четырёх фильмов про Индиану Джонса и картин про «Восставших из ада». Сюжет такой картины мог бы рассказать о том, что было бы, если бы перед известным охотником за сокровищами стояла бы задача найти известную Шкатулку Лемаршана, открывающую врата в иное измерение (предположительно — в ад).

В феврале 2020 года ИА REGNUM сообщило, что режиссёр Стивен Спилберг принял решение отказаться от должности режиссёра пятой части «Индианы Джонса». Руководить съёмками будет сам Харрисон Форд, а Спилберг выступит в качестве продюсера.

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