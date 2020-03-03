Лос-Анджелес, США, , 22:50 — REGNUM Фильм по комиксу американского карикатуриста и аниматора начала XX века Уинзора Маккея «Малыш Немо в стране сновидений» снимет режиссер Фрэнсис Лоуренс («Я — легенда», «Красный воробей»). В фильме примет участиеДжейсон Момоа, исполнитель главной роли в кинокомиксе «Аквамен».

Момоа сыграет получеловека-полумонстра, который будет сопровождать девочку Ниму в ее удивительных и причудливых странствиях в поисках отца. Его персонаж будет создан на компьютере при помощи технологии захвата движения.

Напомним, Уинзор Маккей родился предположительно в 1867 году, работал в Цинциннати и Нью-Йорке. Он был не только художником-карикатуристом и автром комиксов, но и одним из пионеров анимации. Его газетный комикс «Малыш Немо в стране сновидений» выходил с1905 по 1914 и с 1924 по1927 годы. Рисунки Макея в этой рисованной сказке отличались изяществом и богатством фантазии.