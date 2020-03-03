Сан-Франциско, США, , 22:26 — REGNUM Несколько участников Game Developers Conference, объединившись, создали фонд помощи инди-разработчикам, которые столкнулись с финансовыми проблемами по причине переноса конференци GDC 2020 из-за вспышки коронавируса. Об этом 3 марта сообщил журнал PC Gamer.

Малые студии, желающие получить поддержку фонда, могут подать заявку через специальный сайт. Отбор среди кандидатов на получение финансовой поддержки зависит от того, насколько, согласно оценкам фонда, перенос GDC 2020 повлияет на них в финансовом отношении.

«Перенос GDC в такой короткий срок совершенно беспрецедентен, и нас поразило то, как быстро игровая индустрия объединилась, чтобы помочь независимым разработчикам игр, испытывающим трудности», — сказала соучредитель компании Wings Interactive Кэссия Курран.

Game Developers Conference — международная конференция разработчиков видеоигр. Изначально планировалось, что в 2020 году она пройдёт в Сан-Франциско (США) с 16 по 20 марта. Однако 28 февраля 2020 года организаторы заявили, что, посоветовавшись с экспертами, они решили перенести проведение мероприятия на лето 2020 года (точные сроки проведения пока не названы).

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