Сан-Франциско, США, , 22:24 — REGNUM В Интернете появились новые кадры со съемок четвертой «Матрицы», снятые прохожими на мобильные телефоны. Они опубликованы в Twitter.

Съемки четвертого фильма находятся в активной фазе, многие сцены снимаются на улицах Сан-Франциско, а потому происходящее невозможно удержать в секрете.

На одном из появившихся в сети видео толпа людей бежит по улице и запрыгивает на машины, что напоминает клонов агента Смита, но эти люди одеты не в костюмы агентов, а в обычную уличную одежду.

На другом видео человек, напоминающий Киану Ривза, с длинными волосами и в длинном темном плаще, идет по улице, подходит к припаркованному мотоциклу, но сворачивает в сторону. Возможно, это подготовка к съемкам сцены погони Нео на мотоцикле вместе с Тринити, фотографии которой уже стали достоянием фанатов.

Напомним, Лана Вачовски снимает сиквел культовой трилогии «Матрица», который выйдет на экраны в мае будущего года. В фильме принимают участие Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити). Пока что фанаты высказывают предположения, каким образом погибшие в третьей части герои вновь вернутся к жизни и обсуждают их возрастной облик.