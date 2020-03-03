Лос-Анджелес, США, , 21:23 — REGNUM Хью Джекман выложил на своих страницах в соцсетях фотографии, на которых он предстал в образе постаревшего мутанта Логана (Росомахи) из фильма режиссёра Джеймса Мэнголда «Логан». Он опубликовал снимки 3 марта в Twitter и Instagram.

https://twitter.com/RealHughJackman/status/1234820002408288256

Актёр пояснил, что таким образом он решил отметить трёхлетие выхода картины на большие экраны. Джекман написал: он благодарен тому, что у него была возможность сыграть Логана, и отметил, что это была роль его жизни.

https://www.instagram.com/p/B9RXl0zHdQS/

Напомним, фильм «Логан» вышел в кинотеатры в марте 2017 года, в его основу легли серии комиксов «Старик Логан» и «Смерть Росомахи». Это был последний кинокомикс, в котором Хью Джекман сыграл популярного мутанта из комикс-вселенной «Люди Икс». Впоследствии актёр заявлял, что он больше не планирует возвращаться к этой роли.

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