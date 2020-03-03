Лос-Анджелес, США, , 20:57 — REGNUM Пятый сезон городского фэнтези «Волшебники» станет последним, об этом сообщил канал SyFy.

Сериал по одноименной трилогии американского писателя Льва Гроссмана рассказывает о приключениях студентов магического университета Брэйкбиллс, которые живут в привычном нам мире, но, в отличие от большинства современных молодых людей, знают, что магия существует, и способны посещать волшебную страну Филлери, напоминающую Нарнию Клайва Стейплза Льюиса. Их жизнь проходит не только в изучении невероятных предметов и в опасных экзаменационных испытаниях, но и в столкновениях с существами, способными разрушить мир или магию в нём.

Несмотря на то, что книги Гроссмана, особенно первая из них, удостоившаяся престижной награды Alex Award, которая присуждается лучшим книгам для молодежи, являются бестселлерами, сериал «Волшебники» к пятому сезону лишился половины своей аудитории. Ситуация стала еще печальнее, когда уже после продления на пятый сезон сериал покинул исполнитель ключевой роли Квентина Колдуотера Джейсон Ральф, и авторам пришлось «убить» персонажа. Фанаты бурно переживали такой сюжетный поворот, и решение остановиться было для создателей «Волшебников» только логичным.

Пятый сезон состоит из 13 серий, он стартовал в январе, премьера последней серии состоится 1 апреля.

Напомним, фэнтези-сериал «Волшебники», создателями которого являются Сера Гэмбл и Джон Макнамара, впервые вышел в эфир в 2015 году, через год после публикации последнего романа трилогии — «Земля волшебника».