Лос-Анджелес, США, , 20:45 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures выпустила трейлер предстоящей анимационной картины «На связи» (Connected) от создателей мульфильма «Человек-паук: Через вселенные». Ролик был опубликован 3 марта на YouTube-канале компании.

Над созданием этой картины работали продюсеры Фил Лорд и Кристофер Миллер, а также режиссёр Майкл Рианда («Гравити Фолз»). Фильм выполнен в жанре роуд-муви, его слоган гласит: «Спасение мира может быть путешествием».

«На связи» выйдет в широкий прокат в США 18 сентября 2020 года. В России картину начнут показывать в кинотеатрах 17 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел русский трейлер мультфильма о монстрах-рестлерах