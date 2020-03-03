Барнаул, , 11:49 — REGNUM Известный алтайский арт-критик, куратор культурных проектов Вадим Климов не считает чем-то важным тот факт, что Россию на «Евровидении-2020» будет представлять группа Little Big. Комментируя выбор российского участника этого международного музыкального конкурса, он пояснил:

Группа Little Big Okras

«Little Big на «Евровидении». А это ещё кому-то надо? Продюсеры «Евровидения» периодически меняют курс, то отправят классического артиста из разряда «Поющие трусы», как правило, юношу, то выберут группу, которая совсем не характерна для России.

Так было с группой «Мумий Тролль» или даже с «Тату». Я скорее в «Евровидении» скептик, мне все равно — победит Билан или монстры из Скандинавии. Когда песенный конкурс превращается в политическое шоу, я понимаю, что это часть гибридной войны. Кто видел гастроли победителя «Евровидения» по России?

Little Big мне интересны только своими клипами. Их музыка не для меня, я не люблю этот истерический постпанк в условиях диско. Что мы знаем про эту группу? Только несколько движений, которые попали на глаза. Когда у группы миллионы просмотров клипов на YouTube, это прекрасно, но конкурс — телевизионный. При этом он — часть политической борьбы, потому что голосование странами.

Короче, не заморачивайтесь. Какое «Евровидение», когда, как говорит пенсионер из Бийска, тут «последний … без соли доедают».

Напомним, ранее о том, что участником «Евровидения» от России станет популярная группа из Санкт-Петербурга Little Big, заявили в эфире программы «Время» на Первом канале. Сам музыкальный конкурс будет проходить в нидерландском городе Роттердаме в мае 2020 года.

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