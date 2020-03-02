Барнаул, , 10:38 — REGNUM Солонешенский район Алтайского края, известный тем, что там находится Денисова пещера, в которой человек современного антропологического типа (Homo sapiens) жил уже 50 тысяч лет назад, хочет стать ещё и первой в России территорией, на которой будет создан мемориальный комплекс, посвящённый советской деревне. Стоимость проекта оценили в 1,3 млн рублей.

Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на руководителя инициативной группы, Надежду Маркову, началось всё с желания поставить памятник землякам, защищавшим родину в годы Великой Отечественной войны. Затем идея дополнялась новыми предложениями. Поскольку район в советские годы пополнялся ссыльными, стал многонациональным и сохранил советское наследие в виде предметов обихода, а также — пионерских и комсомольских атрибутов, архивных журналов и записей, решили создать сквер, фотозоны с колодцем, гармонью, хлебом-солью и кувшином молока, а в здании бывшей школы открыть зал Славы, музейную комнату, библиотеку советских писателей, воссоздавать там пионерские встречи и партийные собрания.

Открытие комплекса запланировано на осень 2020 года. В рамках участия данного проекта в краевом конкурсе общественных инициатив, один миллион рублей выделяют бюджет края и сельсовет, а оставшиеся суть более 300 тысяч сельчанам нужно найти самостоятельно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Денисова пещера расположена в долине реки Ануй на Алтае. Исследователи выяснили, что она была домом для человека на протяжении более 200 тысяч лет. В сентябре 2015 года конференция Европейского общества по изучению эволюции человека обнародовала итоги последнего исследования ДНК найденных там останков (косточки фаланги мизинца ребенка). Ученые сделали вывод, что на Алтае найдены останки девочки, которая жила 50 тыс. лет назад. Учёные утверждают, что предки ребенка обитали в Денисовской пещере уже 110 тыс. лет назад.

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