Нижний Новгород, , 21:07 — REGNUM Эскизный проект реконструкции здания бывшей фабрики «Маяк» в Нижнем Новгорода прошёл историко-культурную экспертизу. Об этом сообщает студия Orchestra Disign на своей странице в социальных сетях.

По замыслу разработчиков проекта, здание будет оборудовано террасой на уровне третьего этажа, с которой будет открываться вид на Нижегородский кремль. Пространство будет максимально доступным для всех граждан, поскольку удалось найти решение для установки лифтов. Также в пространство на третьем этаже можно будет попасть напрямую — по винтовой наружной лестнице.

При реконструкции объекта культурного наследия будут сохранены ценные исторические элементы: фасад, своды Монье, проемы окон и дверей, настенная и напольная плитка, а также декоративная решётка лифтов.

Эскизный проект создан совместно с реставраторами «СМУ-77».

Как сообщало ИА REGNUM, здание фабрики «Маяк» в Нижнем Новгороде построено в 1914 году по проекту архитектора Фёдора Шехтеля. Входит в состав «Комплекса банка Рукавишникова». Однако в 1915 году здесь разместилась швейная мастерская, которая ранее работала при Варшавской военной тюрьме. Четырёхэтажное здание на Нижне-Волжской набережной, фасады которого были решены в формах неоготики, сформировало её сплошную застройку. Весь комплекс является объектом культурного наследия федерального значения.

В 2015 году пошив одежды на площадках здания остановился. В 2017 году здесь было решено организовать культурно-технологический кластер. «Маяк» станет местом встречи стартапов, художников инвесторов и зарубежных партнеров. Он станет площадкой, которая поможет людям объединяться в междисциплинарные проектные команды и воплощать свои идеи.