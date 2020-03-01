Нижний Новгород, , 14:17 — REGNUM Концерт Михаила Жванецкого в Нижнем Новгороде, намеченный на 22 марта, не состоится. Об этом сообщается на портале национального билетного оператора.

Выступление должно было пройти в Кремлевском концертном зале. Билеты можно вернуть до 23 марта включительно.

На официальном сайте сатирика указано, что концерты отменяются в связи с болезнью автора.

«Лечусь. Ещё не в той форме, чтобы выходить на сцену», — пишет Жванецкий, обращаясь к жителям Ростова-на-Дону, где концерт планировался 19 февраля. Он уточнил, что ростовское мероприятие «попробуем перенести» на 17 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года в Москве был госпитализирован сын Жванецкого после конфликта в одном из ресторанов. После госпитализации Жванецкого-младшего, одного из подозреваемых в избиении задержали.