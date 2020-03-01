Ульяновск, , 13:56 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов проверить деятельность всех психолого-педагогических служб в школах. Эту задачу он поставил на внеочередном заседания комиссии по делам несовершеннолетних, которая состоялась после ЧП в одной из школ Ульяновска, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

После происшествия в одной из школ в Заволжском районе Ульяновска, где ученика подозревают в нападении с ножом на учителя, проверяется деятельность школы и управления образования администрации города в части организации воспитательно-профилактической работы.

Кроме того, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил проверить работу психолого-педагогических служб в школах. Первый вице-губернатор Ульяновской области Екатерина Уба отметила, что «есть моменты, на которые будет обращено особое внимание» в работе образовательных учреждений.

«Во-первых, будет организована проверка каждой психолого-педагогической службы в каждом образовательном учреждении», — отметила Уба, пояснив, что в ближайшее время минобразование представит предложения, «как это будет организовано».

По мнению первого вице-губернатора, также необходимо «проверить тайминг», то есть разобраться, «чем занимается психолог, сколько времени уходит на общение с ребенком, насколько он доступен родителю, сколько времени тратит на оформление бумаг». Также будет проверяться, «куда уходят результаты тестирования, что с ними происходит, как налаживается взаимодействие с ребенком внутри школы».

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил проверить работу психолого-педагогических служб в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 февраля в одной из школ Ульяновска 15-летний ученик ранил кухонным ножом 59-летнюю учительницу алгебры и геометрии. Ранение было нанесено в живот. Подозреваемый взят под страж. По данному факту возбуждено уголовное дело.