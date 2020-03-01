Кишинёв, , 12:42 — REGNUM В Молдавии жюри и молдавские зрители выбрали исполнителя, который представит страну на международном песенном конкурсе «Евровидение», сообщает 29 февраля Sputnik Молдавия.

Страну на «Евровидении» представит Наталья Гордиенко, которая исполнила и исполнит в будущем на песенном конкурсе в Роттердаме, который состоится в мае месяце, композицию «Prison».

Финал отбора на Евровидения состоялся в республике 29 февраля и транслировался общественной телерадиокомпанией. В нем за право представлять республику на международном песенном конкурсе соревновались 19 исполнителей.

Полуфинал конкурса «Евровидение» состоится в Нидерландах (Роттердам) 12 и 14 мая, а 16 мая состоится финал песенного конкурса.