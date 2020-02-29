Ирбит, Свердловская область, , 11:34 — REGNUM В Свердловской области картина из Ирбитского музея ИЗО передана на экспертизу. Возможно, она принадлежит кисти Питера Пауля Рубенса, сообщает областное минкультуры.

Картина называется «Оплакивание Христа и положение во гроб». Она хранится в музее ИЗО в Ирбите. Сейчас её оценят специалисты крупнейших музейных учреждений Российской Федерации.

Если эксперты признают полотно принадлежащим кисти Рубенса, то работу публично представят общественности. Отметим, в этом же музее хранится другая работа живописца — «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». Эксперты признали её подлинной в 2012 году.