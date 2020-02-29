Лос-Анджелес, США, 29 февраля 2020, 09:52 — REGNUM Sony дала «зелёный свет» сиквелу фильма «Малыш на драйве» с Энселом Элгортом в главной роли. Об этом 28 февраля сообщил портал ComicBook.
Сценарий к фильму напишет Эдгар Райт. Сообщается также, что студия ищет актрису на роль нового центрального женского персонажа.
Напомним, «Малыш на драйве» — это криминальный боевик от режиссёра Эдгара Райта. Премьера состоялась летом 2017 года.
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