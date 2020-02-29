Нью-Йорк, США, , 09:46 — REGNUM Датский актёр Ким Бодниа исполнит роль Весемира во втором сезоне «Ведьмака». Об этом сообщалось 28 февраля на официальной странице Netflix в Twitter.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1233466931040133120

Бодниа наиболее известен по своим ролям в сериалах «Мост» и «Убивая Еву». В «Ведьмаке» же ему предстоит сыграть самого взрослого и опытного из охотников на чудовищ.

Напомним, «Ведьмак» — это сериал в жанре фэнтези, основанный на книжном цикле польского писателя Анджея Сапковского. Премьера первого сезона на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Слух: Роберт Родригес стал одним из режиссёров нового сезона «Мандалорца»