Москва, , 04:56 — REGNUM Выставка рекламных и социальных плакатов дореволюционной России «Городская феерия. Русский плакат конца XIX — начала XX века» открылась в столичном Ивановском зале — музейном пространстве, принадлежащем Российской государственной библиотеке.

На выставке представлены полторы сотни экспонатов, дающих представление о разных сторонах жизни в Российской Империи. Посетители смогут не только посмотреть на плакаты, но и посетить кинопоказы, лекции историков и специалистов по рекламе.

Идея выставки появилась у работников РГБ в процессе оцифровки фондов. Им захотелось дать возможность москвичам и гостям столицы не только познакомиться с русским плакатом на сайте библиотеки, но и увидеть их вживую.

Посетители увидят как шедевры в исполнении таких мастеров как Людовик Куба, Казимир Малевич, Константин Коровин, Лев Бакст, Михаил Врубель, так и наивные творения неизвестных авторов. Среди плакатов — промышленная реклама, первые киноафиши и призывы благотворительных акций по борьбе с туберкулезом.

Напомним, в 2017 году, в столетнюю годовщину Октябрьской революции в стране прошел ряд масштабных выставок советского плаката, в том числе и в залах Российской государственной библиотеки. Подобные выставки в РГБ продолжались и после юбилейной даты.