Москва, , 04:21 — REGNUM Съемки мистического фильма «Кольская сверхглубокая» режиссера Арсения Сюхина завершились в Москве.

Сюжет фильма основан на слухах и городских легендах вокруг бурения сверхглубокой скважины в Мурманской области. Многие СМИ в конце 80-х писали о том, что на глубине 12 км ученые зафиксировали странные звуки, похожие на крики и стоны людей. Некоторые даже предположили, что проходчики добурились до самого ада. Продюсер Сергей Торчилин побывал на месте и собрал всю возможную информацию. Съемки проходили в Москве и за Полярным кругом.

По сюжету фильма, в 1984 году из-за странных явлений на скважине проект был закрыт, после чего группа ученых и военных отправились вниз, чтобы разобраться в происходящим. То, что они обнаружили, поставило под угрозу судьбу всего человечества.

В главной роли снялась сербская актриса Милена Радулович («Балканский рубеж»). Работа над фильмом, изобилующим экшн-сценами потребовала от нее серьезной физической подготовки, так как большинство трюков она исполнила сама.

Напомним, Кольская сверхглубокая скважина, бурение которой с научными целями началось еще в 1970 году до сих пор является самой глубокой выработкой в мире, ее глубина составляет 12 километров 261 метр. Вопреки сюжету фильма, проходка скважины продолжалась до 1991 года. Легенда о «колодце в ад» пошла гулять по мировым бульварным СМИ после первоапрельской шутки, опубликованной в одной из финских газет.