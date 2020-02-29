Лос-Анджелес, США, , 03:39 — REGNUM Трейлер мультфильма Хамиша Грива «Лига монстров» с русской озвучкой появился на YouTube-канале Paramount Pictures Россия

В мире, в котором живет главная героиня мультфильма, честолюбивая девушка Винни, рестлингом занимаются не брутальные татуированные мужики, а гигантские разумные монстры, тренерами которых выступают люди. Винни мечтает стать таким тренером, но в ее распоряжении только Стив — самый неуклюжий, слабый и тупой монстр. По крайней мере все так думали раньше…

Маленькие и взрослые зрители смогут увидеть мультфильм 30 июля.