Лондон, , 03:10 — REGNUM Четверо актеров, сыгравших в фильмах о Гарри Поттере и Ньюте Скамандере и участница спектакля «Проклятое дитя» вместе создадут аудиокнигу по сборнику «Сказки Барда Бидля» Джоан Роулинг.

В озвучивании сборника из пяти сказок, которые, по замыслу Роулинг, волшебники читают на ночь своим малышам примут участие Джейсон Айзекс (Люциус Малфой), Эванна Линч (Полумна Лавгуд), Бонни Райт (Джинни Уизли), Джуд Лоу (Альбус Дамблдор в «Фантастических тварях») и Нома Думазвени (Гермиона в спектакле «Проклятое дитя»). Каждый прочтет по одной сказке.

Аудиокнига поступит в продажу 31 марта этого года. Поскольку «бумажный» сборник был благотворительным проектом в пользу сирот, можно предположить, что средства от продажи аудиокниги тоже пойдут на гуманитарные цели.

Напомним, первая книга о магической Британии «Гарри Поттер и Философский камень» вышла в свет в 1997 году и сразу же принесла свой создательнице Джоан Роулинг огромную всемирную популярность. Цикл был экранизирован, в 2016 году вышел коллективный проект — пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя», поставленная затем в виде мюзикла в Лондоне и на Бродвее, в том же году зрители увидели первый фильм из цикла «Фантастические твари и где они обитают» по оригинальному сценарию Роулиг.