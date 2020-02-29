Лос-Анджелес, США, , 02:14 — REGNUM Постеры к будущей экранизации популярной серии видеоигр Monster Hunter опубликованы на портале IGN.

На постерах изображены Милла Йовович («Пятый элемент», «Обитель зла») с гигантским Мечом-челюстью и Тони Джаа («Форсаж 7») с мощным Охотничьим луком. По словам режиссера картины Пола У. С. Андерсона («Mortal Kombat», «Обитель зла», «Горизонт событий»), детали оружия и доспехов будут перенесены из игры на большой экран с большой точностью.

Милла Йовович играет Артемиду, командира отряда элитных солдат, которая внезапно попадает в другой мир, населенный фантастическими монстрами. Ей придется объединиться с Охотником (тони Джаа), чтобы не допустить проникновения чудовищ в нашу реальность.

Фильму будет присвоен в прокате рейтинг PG-13 (для зрителей старше 13 лет) из-за сцен жестокости, он выйдет на экраны 4 сентября.

Напомним, серия игр Monster Hunter в жанре action RPG создана японскими разработчиками из компании Capcom и пользуется большой популярностью как в Японии, так и за ее пределами. Первая игра была выпущена в 2004 году.