Лос-Анджелес, США, , 01:31 — REGNUM Фотографии со съемок фильма «Последняя дуэль», где американский актер Бен Аффлек запечатлен светловолосым, появились в Интернете.

Фильм Ридли Скотта по историческому роману Эрика Ягера, как сообщает газета Daily Mail, снимается в замке Фенелон во французском департаменте Дордонь. Пока что неизвестно, кого именно играет Аффлек, но его богато украшенный костюм подошел бы королю Карлу VI Безумному. Также в фильме заняты Мэтт Деймон и Адам Драйвер — уже известно, что они сыграют бывших друзей, которые сойдутся в смертельном поединке. Именно Драйвер выложил фотографии свою и коллег в образах персонажей фильма в Twitter.

Напомним, события романа Эрика Ягера «Последняя дуэль: правдивый рассказ о преступлениях, скандалах и трибунале в средневековой Франции» происходят в XIV веке. Рыцарь Жан де Карруж, вернувшись из военного похода в Шотландию, услышал от своей жены Маргариты, что над ней надругался его старый друг Жак ЛеГри. Доказательства вины или невиновности ЛеГри не были найдены, а потому был назначен поединок — так называемый Божий суд. Эта дуэль стала последним поединком такого рода во Франции.