Лос-Анджелес, США, , 00:50 — REGNUM Своим видением возможной предыстории похождений популярного злодея Фредди Крюгера поделился исполнитель его роли Роберт Инглунд в интервью порталу SyFyWire.

Инглунд хотел бы увидеть приквел «Кошмара на улице Вязов», в котором рассказывалось бы о тех временах, когда Фредди был еще обычным серийным убийцей из плоти и крови. Как известно, маньяк был пойман, судим и оправдан благодаря ловкости беспринципных адвокатов, что заставило родителей убитых детей казнить его своими руками — Фредди был сожжен заживо. По мнению актера, именно суд над убийцей — достаточно драматичный материал для приквела.

Сам Инглунд считает себя слишком старым для того, чтобы вернуться к прославившей его роли, но был бы не прочь появиться в камео — например, в роли человека, принципиально не верящего ни в какую мистику, что было бы на его вкус довольно иронично. Также актер был бы рад озвучить Фредди, если бы о злодее с лезвиями на пальцах сняли мультфильм. Впрочем, несмотря на циркулирующие слухи о ремейке, дальше пожеланий и фантазий, вроде тех, что были высказаны Элайджей Вудом в прошлом году, дело пока не идет.

Напомним, «Кошмар на улице Вязов» — культовая серия фильмов в стиле хоррор о маньяке-призраке, который охотится за спящими подростками в кошмарах, причем убитые им во сне погибают по-настоящему. Первый фильм был снят в 1984 году.