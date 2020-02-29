Лос-Анджелес, США, , 00:18 — REGNUM Сцену с поцелуем вырезали из фильма «Мулан» — игрового ремейка известного мультфильма студии Disney. Это было сделано по требованию объединения прокатчиков Китайской Народной Республики.

Китайские прокатчики назвали сцену поцелуя Мулан со своим возлюбленным «вызывающей и пошлой». Представители Disney сообщили, что они сразу же согласились на требования партнеров — не только потому что прокат в КНР может составить 40% всей выручки, но и потому что фильм, как и мультфильм, основан на китайской легенде, и вежливость требует учитывать культурные особенности этой страны.

Есть и другие важные отличия фильма от мультфильма — в нем не будет сцен с поющими персонажами, зато будет добавлено умеренное количество фантастических трюков, вроде бега по стенам — ради создания сказочной атмосферы. В новом воплощении сказки не появится забавный дракончик Мушу, образ которого мог бы оскорбить китайского зрителя, привыкшего видеть в драконе величественное и полное достоинства существо, зато авторы ввели нового персонажа — ведьму-оборотня. Самое же главное изменение состоит в том, что в фильме не будет любовной линии между генералом Ли Шанем и главной героиней — как и самого Ли Шаня. По словам продюсера Джейсона Рида, это было сделано в угоду женскому движению #MeToo, так как «служебный роман» между командиром и подчиненной считается его представительницами вариантом «харассмента». В итоге Ли Шаня «разделили» на двух персонажей — командира Тана, который будет для Мулан наставником и отцовской фигурой, и простого солдата Хунхуя.

Фильм «Мулан» выйдет на экраны 25 марта. В Китае его увидят как минимум на две недели позже — из-за эпидемии коронавируса в стране закрыты все кинотеатры.

Напомним, полнометражный мультфильм «Мулан» был выпущен компанией Disney в 1998 году, он был основан на китайской поэме XII века «Песнь о Хуа Мулань», которая до того уже трижды экранизировалась на родине.