Лос-Анджелес, США, , 23:13 — REGNUM Кевин Файги, возглавляющий компанию Marvel, озвучил злодея Чиноса в очередной серии знаменитого сатирического сериала «Симпсоны».

Чинос, обладатель множества подбородков (chin) собирается устроить апокалипсис с помощью «приложения Судного дня» на своем смартфоне. Ему противостоят герои, которые в мире, где живут персонажи «Симпсонов», называются не Мстителями, а Поборниками (Vindicators). Все это составляет сюжет нового супергеройского фильма, подробности которого раньше времени случайно узнает Барт и решает стать суперзлодеем — Мальчиком-спойлером. Серия «Новый злодей Барт» выйдет в эфир 1 марта.

Появление пародии на «Мстителей» и Таноса в сериале является шуткой по поводу завершившегося год назад слияния компаний Fox, проектом которой являются «Симпсоны», и Walt Disney, являвшейся дистрибьютером «Мстителей».

Напомним, сатирический ситком «Симпсоны», созданный Мэтом Грейнингом, является самым длинным сериалом в истории телевидения США, он выходит с 1989 года на канале Fox. С сентября 2019 года транслируется 31 сезон «Симпсонов», который, по непроверенной информации, обнародованной автором музыки к сериалу Дэнни Эльфманом, может оказаться последним.