Москва, , 22:03 — REGNUM 80 миллионов рублей хочет взыскать по суду с Никиты Михалкова и его «Студии ТРИТЭ» российский актер Александр Боев.

По мнению актера, такая сумма ему полагается за эпизодическую роль «2-го таксиста» в фильме Пола Гринграсса «Превосходство Борна», который вышел на экраны в 2004 году.

Студия Никиты Михалкова была партнером в съемках сцен, действие которых происходило в России. Спустя годы актер решил, что «ТРИТЭ» задолжала ему роялти — гонорар за использование авторских прав на интеллектуальную собственность. Актер подал в суд в конце января, первое заседание состоится 12 марта.

Это не первая попытка Боева получить деньги с Михалкова и его компании. В октябре 2019 года он подавал иск не только на «ТРИТЭ» но и на Universal Pictures, суд тогда не пошел актеру навстречу, поданная апелляция также не принесла результата.

По словам Боева, он, как и многие российские актеры, не смог сразу же отстоять свои права в начале нулевых из-за недостаточной юридической грамотности. Он признался, что не раз требовал от компании Михалкова денежной компенсации, но получал отказ, а договор, по которому он работал, был якобы назван в компании «липовым».

Напомним, что Александр боев сыграл более 40 ролей в отечественных фильмах и сериалах, таких как «Марш Турецкого», «Курсанты», «Возвращение Мухтара», «Универ», «Глухарь» и «Воронины».

Фильм «Превосходство Борна», является сиквелом «Идентификации Борна» и рассказывает о бывшем киллере, работавшем на ЦРУ, который потерял память и пытается восстановить свое прошлое и остаться при этом в живых.