Тегеран, , 07:43 — REGNUM Иранский фильм «Невесомость», снятый режиссером Мехди Фард Кадери, был удостоен кинопремии North Carolina Film Awards в США. Награда досталась фильму в категории лауреатов президентской премии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 февраля.

Произведенная Мортазой Шайесте кинематографическая работа повествует об исчезновении жениха на следующий день после свадебного приема, который проходил в великолепном особняке. Невеста, мать и сестра жениха, а также его возлюбленная, пришедшая на свадьбу без приглашения, ищут причину случившемуся. На следующий день женщины обвиняют друг друга в сложившейся ситуации, их отношения находятся на грани срыва.

В фильме представлены различные актеры, такие как Амир-Али Данаи, Бахарех Киан-Афшар. Кроме того, в фильме снимались Назим Адаби, а также Тина Пакраван.

Миссия North Carolina Film Awards (NCFA) заключается в развитии независимого кино, телевидения и видеоиндустрии. NCFA призвана выявлять и признавать множество талантливых кинематографистов и их фильмы, независимо от государства или региона их производства.