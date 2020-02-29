Тегеран, , 09:30 — REGNUM Иранский документальный фильм «Киаростами и его пропавшая трость» о всемирно известном режиссере Аббасе Киаростами, вошел в конкурсную программу 6-го фестиваля полнометражных и короткометражных фильмов в Сантьяго (Чили). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 февраля.

Иранский документальный фильм, который в настоящее время принимает участие на кинорынке 70-го Берлинского международного кинофестиваля в Германии, является последним рассказом о покойном, всемирно известном иранском режиссере Аббасе Киаростами. В фильме режиссера Махмудрезы Сани и продюсера Бехруза Нешана сделана попытка отобразить мировоззрение Киаростами и его взгляд на жизнь и кино.

Документальный фильм принимал участие в ряде международных кинофестивалей и получил приз за лучший полнометражный документальный фильм на 4-м фестивале независимого кино «Salto» в Уругвае.

Фестиваль полнометражных и короткометражных фильмов Сантьяго (Сантьяго-де-Чили), по словам организаторов мероприятия, является кинематографическим конкурсом, служащим платформой для новых создателей фильмов и опытных кинематографистов. Фестиваль пройдёт с 5 по 8 марта 2020 года.