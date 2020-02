Москва, , 19:29 — REGNUM С 11 по 22 марта москвичей ждут десятки развлекательных и культурных мероприятий, приуроченных ко Дню святого Патрика. IRISH WEEK (НЕДЕЛЯ ИРЛАНДИИ) — главное ежегодное событие для ценителей ирландской культуры в России. Программа фестиваля 2020 года совместила множество разнообразных мероприятий, которые посетят звезды из Ирландии. Как сообщают организаторы, в программе IRISH WEEK 2020: 13-й Ирландский кинофестиваль в Москве, невероятный девятичасовой фолк-марафон «День и ночь cвятого Патрика» в клубе «Известия Hall», специальная программа для детей, концерты и танцевальные шоу в Центральном доме журналиста, спектакли на сцене театра ТРУ.

Откроет IRISH WEEK 2020 13-й ежегодный Ирландский кинофестиваль при поддержке проекта КАРО.Арт. На нём будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы Ирландии и сборники короткого метра: комедийный «Чисто ирландский юмор», смесь черной комедии и хоррора «Ирландское темное» и анимационный «Фантазии из Ирландии». В рамках фестиваля пройдут встречи с создателями картин, именитыми ирландскими актёрами и режиссерами. Показы фестиваля состоятся в Москве (КАРО 11 Октябрь), Санкт-Петербурге (КАРО 9 Варшавский Экспресс), Екатеринбурге (КАРО 10 Радуга Парк) и Новосибирске (Центр культуры и отдыха «Победа»). Фильмом открытия станет необычный ромком «Пара нормальных» (Extra Ordinary). В киноцентре «Октябрь» 11 марта фильм представит исполнитель главной роли, ирландский актёр Барри Уорд («Конец этого *** мира»).

14 марта в клубе «Известия Hall» состоится девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика». Хедлайнер фестиваля Падди Кинан — основатель группы The Bothy Band и обладатель титула «золотая волынка Ирландии», стал одним из первых, кто осмелился совместить народные ирландские мелодии с актуальными современными направлениями. На фестивале прозвучит музыка самых ярких представителей кельтской культуры из Ирландии, Северной Ирландии и Шотландии — проникновенные баллады Патрика Конрой, бесшабашный панк-фолк Джона Деларги и Streams of Whiskey, пабный драйв Конора Мюррей и The Clover Rovers, корневая традиция от Frank McGuire Trio. Вместе с ними на сцену выйдут заслуженные фолк-рокеры Тинтал и Art Сeilidh, а также Folk Fiction и Brownie Bridge. На протяжении всего вечера будут выступать ирландские танцевальные шоу Iridan, Ars Longa, Celtic Wind, Carey Academy и Celteria. Фестиваль дополнят средневековая ярмарка, ирландская фотозона и атмосферный видео-арт на большом экране. Ведущим празднования станет флагман кельтского движения в России Фёдор Воскресенский.

15 марта в Доме журналиста пройдет специальная детская программа. В 15:00 в рамках песочного шоу «Мифы и легенды удивительной Ирландии» мастер песочной анимации Екатерина Шеффер и актёр дубляжа Егор Васильев («Джокер», «Однажды…в Голливуде») познакомят маленьких гостей с легендами и сказаниями Изумрудного острова. Зрители увидят природу, старый маяк и лепреконов, таинственную рощу с привидениями и образы из ирландской мифологии. В 17:00 музыканты фолк-группы Blind Harper представят интерактивный детский концерт ирландской музыки, в заключение которого пригласят маленьких гостей на сцену.

В 19:00 на сцене Дома журналиста выступит главный гость IRISH WEEK 2020 — легендарный волынщик Падди Кинан даст сольный концерт при участии Патрика Конроя и Шона Кина. Падди Кинан — виртуоз, в совершенстве владеющий таинством игры на одном из самых сложных народных инструментов — ирландской волынке. Патрик Конрой — талантливый мульти-инструменталист, играющий на гитаре и народных ирландских инструментах — бузуки и вистле. Шон Кин — музыкант и певец, владеющий аутентичным ирландским стилем пения шан-нос.

17 марта на сцене театра ТРУ состоится показ драмы «Ирландец». Это спектакль по мотивам пьесы Мартина МакДонаха «Калека с Инишмаана» на тему эмиграции, вечного стремления к лучшей жизни, тяги и любви к родному дому.

21 марта на сцене Дома журналистов состоится главное танцевальное мероприятие Недели Ирландии — St. Patrick’s DANCE PARADE, на котором зрителей ждёт уникальное и известное своей энергетикой шоу — ирландские танцы. Зажигательный парад ирландских танцевальных коллективов Москвы под живую музыку группы Lost Temple Brothers станет прекрасным поводом отпраздновать скорый приход весны и надеть что-нибудь зелёное.

Мероприятия проходят при поддержке Посольства Ирландии, фонда Culture Ireland, фонда «Вереск», компании KERRY, ирландского клуба IRISH CLUB.

Подробная программа на сайте фестиваля — http://irishweek.ru/