Кострома, , 16:37 — REGNUM Костромской драматический театр имение Островского и областная филармония стали победителями конкурсного отбора на соискание грантов Правительства РФ, — сообщает Smi44.

Костромские творческие коллективы выбрали из 200 претендентов со всей России. Оценивали проекты эксперты Министерства культуры.

Костромской драмтеатр получит средства на постановку спектакля по пьесе Островского «Светит, да не греет», а филармония выступала с проектом «Русская национальная патриотическая опера на Костромской земле».

На выигранный грант артисты к 76-летию Костромской области поставят оперу «Царская невеста». Общая сумма гранта — 9 млн рублей.