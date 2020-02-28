Лос-Анджелес, США, , 16:01 — REGNUM Продюсер предстоящего фильма «Мулан» Джейсон Рид рассказал, почему в картине не появится Ли Шанг — один из главных героев одноимённого мультфильма. Как оказалось, его убрали из-за возможного конфликта с движением #MeToo, сообщил портал ComicBook 27 февраля.

Съёмочная группа посчитала, что из-за появления движения #MeToo будет неуместно добавлять в фильм персонажа, который является одновременно и начальником и любовным интересом главной героини. Вместо этого Ли Шанга «разделили» на двух новых героев.

Премьера «Мулан» состоится 26 марта 2020 года. Главную роль в картине исполнит китайская актриса Лю Ифэй.

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